تونس.. أربعينية السبسي بحضور مرشحين للرئاسة ونواب

تونس / مروى الساحلي / الخليج 365

أقيمت، مساء الخميس، بالعاصمة التونسية، أربعينية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بحضور مرشحين للانتخابات الرئاسية وثلّة من النواب.

ووفق مراسلة الخليج 365، أقيمت الأربعينية بمدينة الثقافة، بالعاصمة تونس، بتنظيم من الجمعية التونسية للأمم المتحدة (مستقلة).

وحضر المناسبة وزير الثقافة محمد زين العابدين، و3 مرشحين للانتخابات الرئاسية؛ عبد الكريم الزبيدي، ومهدي جمعة، وعبد الفتاح مورو، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) وثلة من الضيوف المقربين من العائلة.

وانطلقت الأربعينية بتلاوة سور من القرآن الكريم وأدعية على روح الرئيس الراحل، تخللها عرض شريط قصير يستحضر أهم محطات حياته.

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وفي كلمته بالأربعينية، قال فؤاد المبزع، الرئيس التونسي الأسبق وصديق الفقيد، إن "قائد السبسي كرس أكثر من 60 عاما من حياته في سبيل الدولة الوطنية حيث كان من رعيلها الأول".

وأضاف أن الرئيس الراحل ساهم بعد ثورة 2011 في مسك زمام الأمور، ووضع تونس على الطريق الصحيح.

وشدد على "الدور العظيم الذي لعبه في الوحدة الوطنية، وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وتحسين صورة تونس في الخارج.

وتوفي السبسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، عن عمر ناهز 93 عاما، وتزامنت وفاته مع تاريخ احتفال البلاد بعيد الجمهورية (25 يوليو1957).

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