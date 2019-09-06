مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان يعود إلى قطر

كابل / الخليج 365

عاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى قطر، بعد أيام من إعلان واشنطن وحركة "طالبان" الأفغانية التوصّل، مبدئيا، إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بين واشنطن وطالبان، قولهم إن خليل زاد عاد إلى قطر حيث اختتمت مؤخرا الجولة التاسعة من المفاوضات.

ووفق الوكالة، فإن عودة خليل زاد "المفاجئة" إلى قطر، تأتي بعد أيام من إعلانه أن واشنطن وطالبان توصلتا، "من حيث المبدأ"، إلى اتفاق يحتاج فقط مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه ليصبح نهائيًا، دون تفاصيل أخرى.

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مقتل جندي أمريكي وآخر روماني في انفجار تبنته حركة "طالبان" واستهدف منطقة "شيش داراك" بالعاصمة الأفغانية كابل، في هجوم يأتي بعد 3 أيام من مقتل ما لايقل عن 16 شخصا وإصابة 119 آخرين في انفجار نفذته الحركة نفسها بالعاصمة.

والأحد الماضي، أعلن خليل زاد في تغريدة عبر "تويتر"، اختتام الجولة التاسعة من مباحثات السلام المستمرة في قطر، بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، لافتا إلى أن الطرفين "أوشكا على التوصل لاتفاق".

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.