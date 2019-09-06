الأمم المتحدة: أكثر من 346 ألف متضرر جراء فيضانات السودان

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال التقرير إن نحو 346 ألفا و300 شخص تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).

وأوضح أن 41 ألفا و514 منزلا دمّرت بشكل كامل، ونحو 27 ألفا و742 آخرا بشكل جزئي.

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وحذر التقرير من أن "خطر تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه الراكدة لا يزال مرتفعا، وذلك لوجود المياه الراكدة في العديد من المناطق المتأثرة".

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مصرع 59، وتضرر نحو 245 ألفا و700 شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.

فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، منذ مطلع الشهر المذكور، إلى 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثر 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية.

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمةالخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.