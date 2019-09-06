البرلمان العربي: اقتحام نتنياهو وريفلين للخليل "تصعيد غير مسؤول"

استنكر البرلمان العربي، الخميس، اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، مدينة الخليل (جنوب الضفة)، معتبرًا ذلك "تصعيدًا غير مسؤول".
وقال رئيس البرلمان مشعل السلمي، في بيان إن "هذه الأفعال التصعيدية غير المسؤولة تأتي استمرارا لنهج إسرائيل بالاعتداء على الأراضي العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينتي القدس المحتلة والخليل".
وشدد أنها "تُشكل استفزازا خطيرا لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين".
وحذر السلمي، من "عواقب الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات".
وطالب المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للضغط على إسرائيل، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
وشدد أن "مخططات إسرائيل لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي لن تنال من إرادة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاسترجاع حقوقه المسلوبة".
والأربعاء، شارك نتنياهو في البلدة القديمة بالخليل، في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث عام 1929، التي أسفرت عن مقتل نحو 60 يهوديا من سكان المدينة.
وألقى نتنياهو، كلمة أمام الحرم الإبراهيمي، وذلك بعد ساعات من اقتحام ريفلين، للحرم، في ظل إجراءات أمنية مشددة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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