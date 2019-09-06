"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع من الجيش وتكبيده خسائر في الجوف

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، إن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش في جبال حشفاء غرب منطقة اليتمة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق الجوف.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأكد سيطرة "أنصار الله" خلال العملية على عدد من مواقع الجيش، مشيرا إلى مقتل العديد من العسكريين في المواجهات وإعطاب آلية.
إلى ذلك، شن مقاتلو الجماعة هجومين على الجيش اليمني في جبهتي العقبة وصبرين بالمديرية ذاتها.
ووفقا لـ "المسيرة" أسفر الهجومان عن مقتل وإصابة أعداد من الجنود.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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