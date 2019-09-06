شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوة الجوية العراقية ينفى علمه بإنشاء قوة جوية للحشد الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى قائد القوة الجوية فى العراق الفريق الركن أنور حمه أمين علمه باستحداث مديرية للقوة الجوية من قبل هيئة الحشد الشعبي. وقال أمين - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى الخميس إنه لا يمكن تأكيد صحة هذا الخبر.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد قالت إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس وجه بتشكيل مديرية للقوة الجوية فى الحشد وتكليف صلاح مهدى حنتوش برئاستها.

وبينت وثيقة صادرة عن هيئة الحشد بتاريخ الرابع من سبتمبر الجاري، أن التشكيل الجديد تم بالاستناد على الأمر الديوانى التاسع والسبعين الصادر فى العام 2014 عن مكتب رئيس الوزراء.

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