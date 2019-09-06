شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وسوريا يتفقان على التعاون لعودة الأطفال الروس من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحثت مفوضة حقوق الأطفال الروسية آنا كوزنيتسوفا مع الرئيس السورى بشار الأسد عودة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى "داعش" وجماعات إرهابية أخرى.



وأفاد مكتب المفوضة الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأنها بحثت مع الرئيس السورى فى دمشق اليوم حماية حقوق الأطفال الروس الموجودين فى سوريا، بما فى ذلك فى المخيمات على الأراضى خارج سيطرة السلطات السورية.

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وأشار المكتب إلى أنه "تم الاتفاق على التعاون، وأكد الجانب السورى استعداده للمساعدة على عودة الأطفال الروس من الأراضى السورية إلى الوطن"، لافتا إلى زيادة الطلبات التى يتلقاها بشأن المساعدة فى عودة الأطفال من سوريا.



وذكرت كوزنيتسوفا أن هناك إجراءات جارية لإعادة 4 أطفال موجودين فى السجون السورية مع أمهاتهم اللواتى تمت إدانتهن فى سوريا، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين 5 و9 سنوات.



وأكدت أن العمل على عودة الأطفال من سوريا سيجرى مثلما جرى مع العراق، ومن المخطط لعودة المجموعة الأخيرة من الأطفال الموجودين فى العراق فى أواخر سبتمبر الجاري.



وحسب معلومات وزارة الخارجية الروسية، فقد عاد 90 طفلا روسيا من العراق إلى الوطن فى إطار الجهود لعودة أطفال الأشخاص الذين توجهوا إلى هناك للانضمام إلى صفوف "داعش".