شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تبوك السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة تبوك، فى المملكة العربية السعودية، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للجنسين، داخل الجامعة.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمى على تويتر، سيتم التقديم عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية، وفق ما ورد فى لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.



حساب جامعة تبوك

وأشارت الجامعة، إلى أنه من ضمن شروط التقدم للوظيفة، أن يكون شاغر الوظيفة سعودى الجنسية، وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة، وأن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، 5 سبتمبر ولمدة أسبوع كامل ينتهى الخميس 12 سبتمبر الحالى، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكترونى.