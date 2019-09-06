شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء فى اليمن وتشدد على وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت المملكة العربية السعودية بشكل تام التصعيد الأخير والمسار الذى اتجهت إليه الأحداث، والآثار التى ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار فإنها تؤكد على ما تضمنته بياناتها السابقة التى صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التى نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية فى حوار جدة بالمملكة بشكل ( فورى ) ودون تأخير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



كما تعبر المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء فى اليمن، وتؤكد على ضرورة الالتزام التام والفورى وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار، وأى انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمنى الشقيق، ولن تقبل بأى تصعيد عسكرى أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة فى تنظيمى ( داعش والقاعدة(.



وتشدد المملكة على أن أى محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم.

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وتؤكد المملكة على موقفها الثابت من عدم وجود أى بديل عن الحكومة الشرعية فى اليمن وعدم قبولها بأى محاولات لإيجاد واقع جديد فى اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.



كما تعلن المملكة استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام فى معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وانطلاقاً من دورها التاريخى تجاه الشعب اليمنى الشقيق.



وتؤكد استمرار المملكة فى دعمها للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدى لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.