شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات التونسية تدرس كيفية تنظيم عملية المراقبة فى يوم الصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل البرينصى، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن الهيئة تعكف حاليا على دراسة عدة خيارات تتعلق بتنظيم عملية المراقبة فى يوم الصمت الانتخابى بالنسبة للانتخابات الرئاسية، الذى يتزامن مع بداية الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية فى يوم 14 سبتمبر الجارى.

وأضاف البرينصى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس: "من بين الخيارات المطروحة تأجيل موعد بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، إلا أن كل الخيارات قيد الدراسة، وسيتم إصدار بيان توضيحى خلال اليومين المقبلين لشرح كيفية تنظيم عملية المراقبة فيما يتعلق بيوم الصمت الإنتخابى، وعدد المراقبين الذين سيتم الدفع بهم فى هذا اليوم".

يشار إلى أن موعد بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية يتزامن مع يوم الصمت الانتخابى الخاص بالانتخابات الرئاسية والمقرر فى 14 سبتمبر الجارى، ويأتى قبل يوم واحد من يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤه فى 15 سبتمبر الجارى.