شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الأسد تزور وحدة تركيب الأطراف فى طرطوس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عقيلة الرئيس السورى أسماء الأسد، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة إلى وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائى فى المشفى العسكرى فى مدينة طرطوس الساحلية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وتعتبر وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائى فى المشفى العسكرى بطرطوس جزءا من منظومة شملت حتى الآن أربع محافظات (دمشق وطرطوس واللاذقية وحماة)، ويعمل برنامج "جريح الوطن" على توسيعها جغرافيا لتشمل باقى المحافظات السورية.
وتتضمن وحدة طرطوس عدة أقسام تقدم للجرحى خدمات طبية وتأهيلية تشمل (أطرافا اصطناعية سفلية وعلوية، وأجهزة خاصة بمرضى الشلل وأحذية طبية(.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء الأسد تزور وحدة تركيب الأطراف فى طرطوس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.