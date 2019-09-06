شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الأسد تزور وحدة تركيب الأطراف فى طرطوس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عقيلة الرئيس السورى أسماء الأسد، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة إلى وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائى فى المشفى العسكرى فى مدينة طرطوس الساحلية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وتعتبر وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائى فى المشفى العسكرى بطرطوس جزءا من منظومة شملت حتى الآن أربع محافظات (دمشق وطرطوس واللاذقية وحماة)، ويعمل برنامج "جريح الوطن" على توسيعها جغرافيا لتشمل باقى المحافظات السورية.

وتتضمن وحدة طرطوس عدة أقسام تقدم للجرحى خدمات طبية وتأهيلية تشمل (أطرافا اصطناعية سفلية وعلوية، وأجهزة خاصة بمرضى الشلل وأحذية طبية(.