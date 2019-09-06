ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، برئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى.
وجرى خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائى، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار فى أسواق النفط.
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