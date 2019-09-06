شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الموريتانى: الحكومة ستعمل على تحديث القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل ولد الشيخ سيديا، رئيس الوزراء الموريتانى، إن حكومته ستعمل على تحديث القوات المسلحة.

وأضاف رئيس الوزراء الموريتانى، خلال عرض برنامج حكومته على النواب، اليوم الخميس، فى نواكشوط، أنه سيتم التركيز فى مجال مكافحة الإرهاب على تعزيز المكتسبات الثمينة التى تحققت فى السنوات الأخيرة على صعيد تحديث القوات المسلحة التى تؤهلها تضحياتها الجسام فى خدمة الوطن لأن تكون مفخرة لكل الموريتانيين.

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وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مد هذه القوات بكل متطلبات تحسين الكفاءة المهنية لأفرادها ورفع جاهزيتها لتتمكن من الاضطلاع بمهامها التقليدية على الوجه الأكمل فضلا عن المساهمة الفعالة فى تنفيذ السياسات الإنمائية للبلاد.

ولفت إلى أن جهود الحكومة اليمنية ستنصب على ضمان أمن المواطنين فى أنفسهم وأموالهم على امتداد التراب الوطني، عبر توفير الوسائل البشرية والمادية المناسبة لمختلف الأسلاك الأمنية وتقريب خدماتها من المستفيدين وتكييف مهامها وأساليب عملها مع أرقى المعايير الفنية والقانونية.