شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء 4 سبتمبر الجاري، بحضور الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين للحكومات الإلكترونية بدول الخليج.

خلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها السابق، كما ناقشت العديد من المواضيع أبرزها متابعة سير تنفيذ مبادرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية الخليجية، واعتماد عدد من التوصيات من أجل تحديث وإثراء المحتوى الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون.

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وناقشت اللجنة مخرجات اجتماعات الفرق الفنية، واعتمدت التوصيات المرفوعة على أجندتها، إذ اطلعت اللجنة على سير عمل الخطة الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني من قبل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات، كما اطلعت على سير عمل تنفيذ الخدمات الإلكترونية من قبل فريق الخدمات الإلكترونية المشترك لدول مجلس التعاون.

من جانبها استعرضت مملكة البحرين النموذج المحدث لقياس أداء الاستراتيجية الإلكترونية لدول مجلس التعاون، وتم اعتماده للبدء في عملية القياس.

يشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع بشكل دوري يهدف لتعزيز آليات التعاون، والاستفادة من تجارب دول المجلس، وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال الحكومة الإلكترونية، بما ينتج عنه العديد من التوصيات المهمة التي ترتقي بمستوى الحكومات الإلكترونية في الدول الخليجية.