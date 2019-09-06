شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: تقرير الخبراء فى اليمن اعتمد على معلومات مضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تقريرا للخبراء الدوليين بشأن الوضع وحقوق الإنسان فى اليمن، مشيرا إلى أن فريق الخبراء الدوليين يستند فى تقاريره على ادعاءات ومزاعم ليس لها أساس من الصحة.

وذكر التحالف، فى بيان أصدره مساء اليوم، الخميس، أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن تقرير الخبراء الدوليين فى اليمن اعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة، كما اعتمد على منظمات غير موثوقة ووسائل إعلام.

ولفت إلى أن تقرير الخبراء الدوليين الحالى هو استمرار للمغالطات الواردة فى تقريره العام الماضى، كما أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق فى أى حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أى انتهاكات.

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وأوضح التحالف أن التحالف تماشيا مع التزاماته بموجب القانون الدولى الإنسانى يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التى اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهى إليه التحقيق من عملياته العسكرية محل الادعاء وهو ما يؤكد أن التحالف مستمر فى الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركى المالكى، أن التحالف سيقدم فى وقت لاحق ردا قانونيا مفصلا على تقرير الخبراء الدوليين.

كما شدد على استمرار التعاون بين التحالف وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالنزاع فى اليمن، مؤكدا أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.