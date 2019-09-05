"التحالف": أطلعنا الأمريكيّين على أسلحة إيرانية استخدمها الحوثيون

الرياض/ الخليج 365

قال التحالف العربي في اليمن، الخميس، إنه أطلع مسؤولين أمريكيين اثنين، على بقايا أسلحة إيرانية، استخدمها الحوثيون.

جاء ذلك في بيان للتحالف، عقب لقاء حضره مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي تيموثي كينغ، ونائب قوات التحالف، عبد الله الغامدي.

وأوضح البيان، أن "شينكر" و"كينغ"، زارا، الخميس، موقع بقايا الأسلحة الإيرانية التي تم تهريبها للحوثيين، والتي استخدمت في أعمال عدائية وإرهابية.

وأشار إلى أن المتحدث باسم التحالف، "قدم عرضًا للأدلة المادية المتعلقة بالأسلحة الإيرانية التي استخدمها الحوثيون في استهداف المدنيين وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من طهران، بشأن ما ذكره بيان التحالف.

وفي وقت سابق، أعلن شينكر، في تصريح صحفي من الرياض، أنّ "واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل مقبول من الطرفين للنزاع اليمني".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.