أول رائد فضاء إماراتي يقول إنه متحمس لرحلة المحطة الدولية

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ومن المتوقع أن ينطلق المنصوري، مع الأعضاء الآخرين في البعثة 61-62 لمحطة الفضاء الدولية، رواد الفضاء، أوليج سكريبوتشكا، من وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، وجيسيكا مير، من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا). وذلك بحسب وكالة "رويترز".
© Photo / ESA/Alexander Gerst
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير قبل مغادرة الطاقم إلى بايكونور، أشادت جيسيكا مير، بالفريق الذي ستعمل معه على الأرض وفي الفضاء، وقالت إن الطاقم لديه جدول أعمال مزدحم.
ومن جانبه، قال المنصوري إنه متحمس للانطلاق ووعد بأن يحاول تصوير كل ثانية حتى يتمكن من مشاركتها لاحقًا مع مواطنيه والعالم.
وأضاف المنصوري، خلال المؤتمر الصحفي للطاقم في مركز تدريب رواد الفضاء في ستار سيتي، المسمى على اسم رائد الفضاء الروسي، يوري جاجارين:
أعتقد أن ما سوف نختبره كرواد فضاء، ما تشعر به وما ستختبره خلال مهمتنا هو أمر مهم أن تشاركه مع الجيل القادم، من أجل الحفاظ على هذا الدافع وشرارة الشغف بالفضاء".
وأشاد رائد الفضاء الروسي وقائد بعثة محطة الفضاء الدولية، أوليج سكريبوتشكا، باحترافية المنصوري ومعدل معرفته، قائلا:
إنها أعلى مما هو يلزم رسميا لمشارك في رحلة فضاء.
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