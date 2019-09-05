الجيش الليبي يعلن الانتهاء من خطة اقتحام طرابلس وتحديد ساعة الصفر

وقال القطعاني في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة دعمت المحاور بالكامل وحددت المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر للحسم والتأمين بساعة الصفر التي حددها".

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وكان وزير خارجية "الحكومة الليبية المؤقتة"، الدكتور عبد الهادي الحويج، صرح مؤخرا، أن الجش الليبي يخوض عملية تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة.

وأضاف الحويج، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، أن العاصمة الليبية مختطفة وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية يرسم المشهد في طرابلس المليشيات المسلحة ومن يصنعون القرار ويتحكمون في صناع القرار في العاصمة.

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وأكد الدكتور عبد الهادي الحويج، أن العاصمة الليبية تأن فكل بيت في طرابلس لديه قصة ألم واختطاف ووجع وقصة اغتصاب ولكل بيت حوادث مفزعة ومفجعه وكل بيت يقف في طوابير طويلة لمدة 15 ساعة حتى يحصل على ما قيمته 20 أو 30 دولار شهريا.

وكشف وزير خارجية "الحكومة الليبية المؤقتة" أن الجيش الليبي كان بإمكانه حسم معركة طرابلس في 24 ساعة فقط لولا حرصه على سلامة وأمن المدنيين، موضحًا أن الهدف من العملية إنهاء فوضى المليشيات والسلاح من العاصمة لأنه لا يمكن إقامة انتخابات في ظل وجود 21 مليون قطعة سلاح.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.