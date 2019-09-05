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الأنباء السعودية "واس" بيانا قالت فيه إن "ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، تحدث خلاله في بحث العلاقات بين البلدين".
#عاجل— واس (@spagov) September 5, 2019
سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.#واس pic.twitter.com/LgioyXnfKA
وتابع قائلا "في الاتصال الهاتفي تم مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين السعودية والعراق".
ومضى بقوله "تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك، بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط".
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحث مع ولي العهد السعودي، استقرار أسواق النفط.
قال البيت الأبيض في بيان "ناقثش الطرفان أهمية الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية، والتهديد المتزايد لإيران، وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، وأهمية قضايا حقوق الإنسان".
هذا وفي وقت سابق، دعا ترامب علنا المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاج النفط من أجل منع ارتفاع أسعاره.
© REUTERS / Kevin Lamarque
وبحسب وكالة رويترز، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 58.10 دولار خلال اليوم.
ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا إلى 54.77 دولار للبرميل، وكانت المعاملات هزيلة بسبب عطلة يوم العمال الأمريكي.
وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم تبلغ 15 بالمئة على تشكيلة من السلع الصينية، أمس الأحد، تشمل الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون، مع فرض الصين رسوما جديدة على الخام الأمريكي، في أحدث تصعيد لحربهما التجارية.
وفرضت الصين رسوما خمسة بالمئة على الخام الأمريكي هي المرة الأولى، التي يُستهدف فيها الوقود منذ شرع أكبر اقتصادين في العالم في حربهما التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بيان البيت الأبيض "الحاسم"... ولي العهد السعودي يتصل هاتفيا برئيس وزراء العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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