السودان... حمدوك يعلن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالبشير

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأكد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

وتم تعيين عمر بشير منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

والفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيرا للداخلية.

وفي ما يلي بقية التعيينات التي أعلن عنها رئيس الحكومة على رأس كل وزارة:

وزارة العدل: نصر الدين عبد الباري

وزارة الخارجية - أسماء محمد عبد الله

وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي - إبراهيم أحمد البدوي

وزارة الصحة - أكرم علي التوم

وزارة التربية والتعليم - محمد الأمين التوم

Advertisements

وزارة التجارة والصناعة - مدني عباس مدني

وزارة الطاقة والتعدين - عادل علي إبراهيم

وزارة الري والموارد المائية - عباس محمد علي

وزارة الزراعة والموارد الطبيعية - عيسي عثمان شريف

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - لينا الشيخ محجوب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - انتصار صغيرون

وزارة الثقافة والإعلام - فيصل محمد صالح

وزارة الحكم الاتحادي - يوسف آدم الضي

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف - نصر الدين مفرح

وأشار حمدوك إلى أنه بتشكيل الحكومة تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان تحترم التنوع والاختلاف.