بعد انطلاق طائرات سعودية... تحرك عاجل من الإمارات لمواجهة "كارثة غير مسبوقة" 

نقلت صحيفة "السوداني" السودانية عن مفوضية العون الإنساني، قولها إن طائرات إماراتية حطت في مطار الخرطوم، مساء اليوم الخميس، من أجل تقديم المساعدات لمتضرري السيول والأمطار في 4 ولايات بالسودان.

© AFP 2019 / TED ALJIBE

وقالت المفوضية إن المساعدات مقدمة من مؤسسة "خليفة بن زايد" للأعمال الإنسانية لمتضرري السيول والأمطار.

وأشار نائب مفوض العون الإنساني، محمد فضل الله إلى أن "الإمارات العربية المتحدة لها دور كبير في مساندة والدعم المستمر للسودان في درء الكوارث ومساعدة المتأثرين في كل بقاع السودان".

وثمن فضل الله جهود رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إغاثة المتأثرين بالكوارث.

وقال نائب مفوض العون الإنساني عقب لقائه وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن الدعم تم بتوجيه لـ4 ولايات وهي الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض.

وقال فضل الله في تصريحات أخرى نقلتها صحيفة "المشهد السوداني" إن السودان تتعرض لـ"كارثة طبيعية غير مسبوقة"، جراء السيول والفيضانات.

وأردف "إجمالى عدد الأسر المتضررة فى ولايات السودان بلغ 65 ألفا و232 أسرة، تضم نحو 326 ألفا و160 شخصا، تضررت من انهيار منازلها انهيارا كليا".

ومضى "هناك قرى مُحيت بالكامل، مثل ودرملى شمال الخرطوم، إضافة إلى عدة قرى فى ولاية (النيل الأبيض) إلى الجنوب من الخرطوم".

ولفت إلى أن جزيرة "بدين" فى الولاية الشمالية، وهى أكبر جزيرة فى النيل مهددة بالغرق.

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ولم يكن التحرك الجوي الإماراتي هو الأول من نوعه لمواجهة الكارثة التي تحل بالسودان، حيث سبقتها الكويت والسعودية بتقديم مساعادت إنسانية عن طريق أكثر من جسر جوي تم تسييره في هذا الشأن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا جول انطلاق طائرتين بصورة عاجلة، كأولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي قرر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسييره إلى السودان.

وستحمل الطائرات السعودية، مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول.

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY

كما أعلنت المملكة أن الطائرات السعودية سيرافقها فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وبينت أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين، أينما كانوا بكل حيادية، سائلا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإنسانية وأن يجزي مملكة الإنسانية خير الجزاء، ويرفع عن الأشقاء السودانيين هذه الجائحة.

وأفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بأن أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي قد وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، اليوم الجمعة، تحمل مواد طبية وغذائية وبطانيات لدعم متضرري السيول والفيضانات في البلاد، وكان في استقبالها رئيس وأعضاء لجنة استلام الدعم الخارجي في مجلس السيادة الانتقالي.

ذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، بأن سفير دولة الكويت في الخرطوم بسام القبندي، قد أعلن في تصريحات صحفية، عن استمرار وصول الطائرات المحملة بالمواد الصحية والمواد الغذائية ومواد الإيواء من الكويت إلى السودان حتى تنجلي الأزمة الحالية التي تسببت فيها معدلات هطول الأمطار العالية هذا العام في السودان.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الثائر، بأن "تسيير الجسر الجوي الكويتي إلى السودان يجيء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالوقوف مع السودان في هذا الظرف"، مشيرا إلى أن الطائرة التي وصلت إلى الخرطوم اليوم تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والصحية والبطانيات، بحسب إعلام المجلس.

ووفقا للإعلام، قال الثائر، إن "الهلال الأحمر الكويتي سيجتمع مع الجهات المختصة في السودان لمعرفة وتحديد الاحتياجات وسيكون هناك جسر جوى في المستقبل بين الكويت والخرطوم بحسب المتطلبات التي سيتم تحديدها".