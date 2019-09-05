القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، إنها نفذت عملية هجومية على مواقع لقوات يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير.
وأضافت بأن العملية أسفرت عن السيطرة على عدد من المواقع قبالة المنفذ، وتكبيد حاميتها خسائر في الأرواح.
وأشارت إلى تنفيذ عملية إغارة على مواقع في مجازة الشرقية بعسير، وشن عملية مماثلة قبالة الدائر في قطاع جيزان، أوقعتا قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين.
وذكرت "أنصار الله" أن مقاتليها قنصوا جنديا سعوديا خلال عملية في جبل ملحمة بجيزان.
واستكمل الجيش اليمني السيطرة على منفذ علب الحدودي الذي يبعد عن ظهران الجنوب في عسير نحو 15 كم، عقب معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في 5 ديسمبر عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.