دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Puma تعلن عن أول ساعة ذكية تنطلق في نوفمبر بنظام Wear OS وسعر 275 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Puma عن أول إصدارات الشركة من الساعات الذكية التي تنطلق بنظام تشغيل Wear OS وتضم رقاقة معالج Snapdragon Wear 3100، والتي تتوفر في شهر نوفمبر بسعر 275 دولار.

ينطلق مؤتمر Puma في فعاليات معرض IFA الذي يقام في برلين، لتقدم الشركة ساعتها الذكية الأولى بنظام تشغيل Wear OS، حيث إشتركت Puma مع مجموعة Fossil لتصميم الساعة الذكية خلال 12 شهر تقريباً.

وتتميز ساعة Puma الذكية بتصميم دائري لوجه الساعة مع شاشة AMOLED بحجم 1.19 إنش، كما تتميز بتصميم يجمع بين الألومنيوم والبلاستيك بحجم 44 مم، حيث تستهدف Puma بهذا الإصدار مستخدمي الساعات الذكية الرياضية، لذا تأتي الساعة بتصميم مقاوم للماء، مع وزن خفيف.

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وتتميز ساعة Puma الذكية بسعة تخزين تصل إلى 4 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 512 ميجا بايت رام، كما تؤكد الشركة الرياضية على أن الساعة الذكية تستمر بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة، وتدعم تقنية الدفع NFC، وتأتي بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب، وميزة تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، وأيضاً تتكامل مع مساعد جوجل الإفتراضي.

يذكر أن شركة Puma قد قدمت للأسواق حذاء رياضي ذكي خلال 2016، واليوم تبدأ المنافسة في سوق الساعات الذكية بإصدارها الذي ينطلق للأسواق في شهر نوفمبر بسعر 275 دولار وإختيارات في ألوان الأسود، الأبيض إلى جانب اللون الفوسفوري.

المصدر

هذا الموضوع Puma تعلن عن أول ساعة ذكية تنطلق في نوفمبر بنظام Wear OS وسعر 275 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.