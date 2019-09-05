دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Philips Hue تقدم مصابيح كهربائية ذكية بتصميم إديسون الكلاسيكي ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Philips Hue اليوم عن مجموعة كاملة من المصابيح والإكسسوارات الجديدة والتي تتضمن مصابيح مصممة على غرار تصميم إديسون الكلاسيكي. وعلى ما يبدو، فإن هذه اللمبات الذكية سيكون بها خيوط دوامة مكشوفة داخل غلافها الزجاجي الشفاف، مما يجعلها أكثر أناقةً من لمبات Hue التقليدية الأخرى.

وستتوفر المصابيح المصممة على غرار إديسون في شكل لمبة A19 تقليدية مقابل 25 دولارًا لكل منها، أو أنابيب ST19 مقابل 28 دولارًا لكل منهما، أو ككرات G25 مقابل 33 دولارًا لكل منها، وسيتم إطلاقهما في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر المقبل. ونظرًا لأنها تحاكي أسلوب المصابيح القديمة، فستكون الإضاءة برتقالية دافئة فقط ولن تكون قابلة للتعديل مثل لمبات Hue الأخرى.

وعلاوةً على ذلك، تقدم الشركة بعض الملحقات الجديدة إلى مجموعة Hue أيضًا، بما في ذلك قابس ذكي والذي سيكون قادرًا على قطع التيار الكهربائي عن أي شيء متصل به، ومن الواضح أنه مخصص للاستخدام مع مصباح، على الرغم من أن تطبيق Hue سيتضمن رموز لبعض المنتجات الأخرى، مثل المروحة. وسيتم بيع هذا القابس الذكي مقابل 40 دولارًا.

ستحصل مجموعة Hue أيضًا على زر Hue Smart، والذي من المفترض أن يتم تثبيته في مكان ما للتحكم في مصابيحك. لذا، يمكنك وضع الزر في منضدة، ثم الضغط عليه لإطفاء مصابيح غرفة نومك بمجرد وصولك إلى السرير. كما يمكن استخدام الزر لتعتيم الأضواء عن طريق الضغط مطولًا عليه، وعلاوةً على ذلك، يمكن إعداده لضبط درجة حرارة الأضواء تلقائيًا وفقًا لأي وقت من اليوم. وسيتوفر هذا الزر مقابل 20 دولارًا.

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وعلى صعيدًا آخر، تقوم شركة Signify، الشركة الأم لـ Philips Hue، أيضًا بتحديث مصباح Hue Go المحمول لأول مرة منذ أن تم إصداره في عام 2015. ومع هذا التحديث، سيوفر المصباح إضاءة بألوان أكثر حيوية، كما انه تم تعديل تصميمه قليلاً حتى يتم وضعه بشكل صحيح أثناء الشحن، هذا وبالإضافة إلى انه تم تحسين عمر البطارية بشكل كبير، حيث أصبحت تعمل من حوالي ثلاث ساعات إلى حوالي 18 على إعداد “شمعة”. وسيتوفر هذا المصباح في شهر نوفمبر مقابل 80 دولار.

وأخيرًا، هناك أيضًا بعض لمبات إضاءة Hue جديدة، وهي أصغر إلى حد ما وأكثر إشراقًا وحيوية، وتأتي في تصميم مصباح شمعة E12 أبيض عادي.

المصدر

هذا الموضوع Philips Hue تقدم مصابيح كهربائية ذكية بتصميم إديسون الكلاسيكي ظهر على التقنية بلا حدود.