دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم وحدات Galaxy Fold الجديدة بتحسينات في التصميم ظهر على التقنية بلا حدود.

تبدأ شركة سامسونج غداً في إعادة إطلاق هاتف Galaxy Fold الذي ينطلق في البداية إلى سوق كوريا الجنوبية، ولقد قامت العملاق الكوري بإعادة تصميم وبناء الهاتف ليأتي بتصميم أقوى يمكن أن يدعم المستخدم بكفاءة.

قامت شركة سامسونج بتأجيل إطلاق هاتف Galaxy Fold القابل للطي، بعد أن ظهرت مشاكل في تصميم وحدات المعاينة الأولى للهاتف، لذا قررت العملاق الكوري البدء في إعادة تصميم الهاتف لتقدم وحدات أفضل.

وتقدم سامسونج الوحدات الجديدة من هاتف Galaxy Fold بتحسينات في التصميم، كما تقدم العملاق الكوري نماذج من الهاتف تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، أيضاً قامت الشركة بتجهيز صفحة للدعم تعمل على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة يومياً.

أيضاً قد لا تظهر تغييرات واضحة في تصميم هاتف Galaxy Fold، حيث ينطلق بشاشة Super AMOLED مميزة بتصميم Infinity Flex بحجم 7.3 إنش، أو شاشة Super AMOLED خارجية بحجم 4.6 إنش، إلا أن سامسونج قامت بإعادة معالجة وتصميم الفواصل، كما عملت الشركة على تمديد طبقة الحماية الخاصة بالشاشة إلى ما بعد إطار الهاتف.

ولقد حرصت شركة سامسونج على دعم الوحدات الجديدة لمنع وصول الأتربة والغبار إلى الأجزاء الخاصة بآلية فتح وإغلاق الهاتف، ولتنفيذ ذلك قامت شركة سامسونج بدعم هذه الأجزاء بطبقة من المطاط للحماية.

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أيضاً عن طريق تمديد طبقة الحماية الخاصة بشاشة هاتف Galaxy Fold، لن تتعرض الوحدات الجديدة لمشكلة إزالة طبقة الحماية عن طريق الخطأ، حيث تم تثبيت هذه الطبقة الخاصة بالحماية بشكل أفضل إلى ما بعد إطار الهاتف.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Fold بعدد 6 من الكاميرات، وهي من المواصفات التي لم يطرأ عليها أي تغيير في الهاتف، كما ينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 855 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وينطلق هاتف Galaxy Fold ببطارية مميزة بقدرة 4380 mAh، بينما يأتي نموذج الهاتف الذي يدعم شبكات الجيل الخامس بقدرة أقل للبطارية 4235 mAh، على أن تنقسم قدرة البطارية في النموذجين بين اثنان من البطاريات، والتي تصل بعمر شحن يصل إلى 90 يوم.

يذكر أن هاتف Galaxy Fold سينطلق غداً في سوق كوريا الجنوبية، ومن ثم ينطلق إلى كلاً من فرنسا، ألمانيا، سنغافورة وأيضاً سوق المملكة المتحدة وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، على أن ينطلق الهاتف بسعر 2000 يورو تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم وحدات Galaxy Fold الجديدة بتحسينات في التصميم ظهر على التقنية بلا حدود.