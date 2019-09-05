الحوثيون: ارتفاع ضحايا قصف سجن ذمار إلى 156 قتيلا

علي عويضة/ الخليج 365أعلنت جماعة "الحوثي" باليمن، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات التحالف على سجن في ذمار (وسط) إلى 156 قتيلا.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة في الحكومة غير المعترف بها دوليا، إحصائية جديدة تشير إلى وقوع 156 قتيلًا و50 جريحًا بعد 4 أيام من عمليات انتشال ضحايا الغارات.

ولم توضح الجماعة مصير الجرحى.

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي، شن مقاتلات التحالف العربي، قصفا على سجن في ذمار، أسفر عن سقوط 50 قتيلا و100 جريح.

فيما قال التحالف إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار ليل السبت/الأحد "هدف عسكري" وليس سجنا.

بينما دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، إلى إجراء تحقيق في القصف.

والثلاثاء، أفاد مصدر طبي يمني، بأنه تم انتشال 123 جثة من ضحايا قصف السجن الذي يديره الحوثيون.

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