"غوتيريش" محبط لغياب الحوار الفلسطيني الإسرائيلي

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلن متحدث أممي، الخميس، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "محبط" نتيجة استمرار غياب الحوار الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك ردا في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

كما تأتي تصريحاته ردا على أسئلة الصحفيين حول موقف غوتيريش من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم مبعوث بلاده إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الاستقالة والعمل في القطاع الخاص.

وقال دوغريك، إن "غوتيريش، أعرب مرارا، بشكل مباشر أو من خلال منسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (نيكولاي ميلادينوف)، عن الإحباط نتيجة استمرار غياب الحوار الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف أن "الأمين العام يعتبر أن هناك دورا رياديا للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط".

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وأعرب غوتيريش، عن عزمه "الاستمرار في الانخراط مع واشنطن في هذا الصدد"، بحسب المتحدث باسمه.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "غرينبلات الذي قضى نحو 3 سنوات (من الخدمة) في إدارتي، سيغادر لمتابعة عمله في القطاع الخاص"، دون أن يحدد موعدا دقيقا.

وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى، "لن ننسى تفانيه في العمل تجاه إسرائيل، وسعيه للسلام بينها وبين الفلسطينيين. سنشتاق إليه، شكرًا جيسون".

قبل ذلك، ذكر إعلام أمريكي وعبري، أن غرينبلات، يعتزم الاستقالة من منصبه بعد إعلان خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي يسعى ترامب، لعرضها إثر الانتخابات الإسرائيلية.

وتولى غرينبلات، منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، وذلك ضمن فريق أمريكي شكله ترامب لصياغة خطة السلام بالشرق الأوسط.

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