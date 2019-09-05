العراق.. منظمة "بي كا كا" الإرهابية تختطف عنصرا من البيشمركة

أربيل / مازن بقال، آزاد عبد الله / الخليج 365

أكدت مديرية الشرطة في منطقة شیلادزي العراقية، أن الشخص الذي اختطفته عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية يوم الإثنين في مدينة دهوك العراقية هو عضو في قيادة القوات الخاصة التابعة للبيشمركة.

وأوضح مدير الشرطة أشقن محمد للأناضول، أن عناصر منظمة "بي كا كا" قامت باختطاف شوكت علي (38عاما) في محيط شیلادزي التابعة لمحافظة دهوك.

وأضاف أن أقارب المختطف لم يتقدموا بشكوى بعد، إلا أن الشرطة ستحقق في الموضوع.

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بدوره، قال شكري علي شقيق المختطف، أن عناصر المنظمة اطلقوا النار على علي قبيل اختطافه، ما أدى إلى اصابته بجروح.

وأضاف أنهم قاموا بتعصيب عينيه واختطافه، مشيرا إلى أنهم لا يعرفون مصيره حتى اليوم.

ولفت شكري أنهم لم يكن بوسعهم الإعلان عن اختطاف شقيقه لمدة 3 أيام بسبب تهديدات المنظمة لهم، داعيا السلطات إلى إنقاذ شقيقه في أقرب وقت ممكن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.