تعطل خدمة “ياهو” لـ6 ساعات.. ومستخدمون يعبرون عن استيائهم عبر “تويتر”

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ظهرت على “تويتر”، اليوم الخميس، آلاف الرسائل من مستخدمي خدمات ياهو للبريد الإلكتروني لتعبر عن استيائهم من تعطل الخدمة لأكثر من ست ساعات.

وذكر موقع (داونديتيكتور) المتخصص في متابعة تعطل المواقع الإلكترونية على الإنترنت أن المستخدمين في إسبانيا وفرنسا

وألمانيا كانوا أكثر من تأثر بانقطاع الخدمة.

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وقال موقع ياهو في سلسلة من التغريدات إنه يعمل على حل المشكلة، مضيفًا: “نتفهم صعوبة هذا الأمر بالنسبة لكم نعمل بجدية بالغة لإصلاح ذلك”.

وحظي وسم (هاشتاج) عن انقطاع خدمة ياهو للبريد الإلكتروني باهتمام كبير على “تويتر” إذ أصبح من بين الوسوم الأكثر تداولا على الموقع.

وقال مستخدم على “تويتر”: “أعتذر إن كنتم تحاولون إرسال بريد إلكتروني لي أنا على ياهو وهو معطل”.

ورفضت شركة ياهو، عرضًا من مايكروسوفت في 2008 لشرائها بقيمة 45 مليار دولار ثم باعت الشركة أنشطتها الرئيسية مقابل 4.48 مليار دولار لشركة فرايزون كوميونكيشنز في 2017.