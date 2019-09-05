أسماء الأسد تزور المشفى العسكري في مدينة طرطوس (فيديو)

ونقل موقع الرئاسة السورية مقطع فيديو تظهر فيه سيدة سوريا الأولى أثناء الزيارة، حيث قامت بتفقد الوحدة والتحدث مع المرضى.
تعتبر وحدة تركيب الأطراف والعلاج الفيزيائي في المشفى العسكري بطرطوس جزءا من منظومة شملت حتى الآن أربع محافظات (دمشق، طرطوس، اللاذقية، حماة).
ويعمل برنامج "جريح الوطن" على توسيعها جغرافيا لتشمل باقي المحافظات السورية.
وتتضمن الوحدة في طرطوس عدة أقسام تقدم للجرحى خدمات طبية وتأهيلية تشمل (أطراف اصطناعية سفلية، أطراف اصطناعية علوية، أجهزة خاصة بمرضى الشلل، أحذية طبية).
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