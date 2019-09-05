- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Raad Adayleh
وتابع المصدر "خلال الزيارة الأخيرة للأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن تقابل مع وزير الدفاع الأمريكي ودار النقاش حول عدد من القضايا من بينها الملف اليمني والذي أبدت فيه المملكة رغبتها في حل تلك الأزمة بطريقة سياسية سلمية".
وأشار المصدر إلى أن "أمريكا قامت بالتلميح للأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي خلال الزيارة حول هذا الموضوع، فإذا كانت الولايات المتحدة قد صرحت بهذا الأمر على لسان أحد مسؤوليها، فلا بد أنها نسقت مع المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع، وفي عالم السياسة دائما ما يتم تسريب بالونات اختبار، ولو كان الموضوع قد حدث بالفعل، المملكة كانت أول من سينشر الخبر".
وقال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن واشنطن تجري محادثات مع جماعة "أنصار الله" الحليفة لإيران في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن.
وحسب "أ ف ب"، قال ديفيد شينكر مساعد وزير شؤون الشرق الأدنى الأمريكي: "نحن نركز بشدة على محاولة إنهاء الحرب في اليمن". وأضاف: "نجري أيضًا محادثات مع الحوثيين قدر الإمكان، لمحاولة إيجاد حل تفاوضي مقبول من الطرفين للصراع".
ويمثل ذلك – إذا صح - أول اتصال بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف علاقة السعودية بالمحادثات المزعومة بين "الحوثيين" وأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.