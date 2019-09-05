"جاب لي صداع"... تركي آل الشيخ يصدر توجيها عاجلا

وطلب آل الشيخ، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، بإيقاف حسابات الهيئة العامة للترفيه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتا بشكل عاجل.

وغرد تركي آل الشيخ في تغريدته: "لقد صبرت كثيرا على حسابات هيئة الترفيه و"عيشها" في السوشل ميديا. أنا – وأنا رئيس هيئة الترفيه – المحتوى اللي يحطونه جاب لي صداع".

وتابع: "لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتا، وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه".

تركي آل الشيخ، مستشار حالي في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وشغل آل الشيخ عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية.