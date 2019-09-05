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ذكرت جريدة "الراي" الكويتية أن مصريين تداولوا أنباء عن أن من بين المصريين الموقوفين (خ.م) و(أ.ع) و(م.م)، وأن التحقيقات مع أعضاء الخلية في مصر كشفت عن أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت، بعضهم غادر إلى دول أخرى تتواصل السلطات المصرية معها لتسلمهم.
© REUTERS / HANDOUT
وجدد عناصر الخلية الاعتراف بأن مجموعة من المصريين دخلت الكويت بجوازات مزورة، تم إعدادها في الدول التي قدموا منها، ومن خلال قيادات إخوانية في الخارج، كما أدلوا بأسماء جديدة داخل مصر، ساهمت في عملية تلقي التمويلات المالية، وتحويلها لعناصر أخرى.
من جانبه، أدلى طارق القوني، السفير المصري لدى الكويت، بحديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية تطرق خلاله لمسألة قيام السلطات الكويتية بتسليم خلية إرهابية إلى القاهرة.
وصرح القوني بأن الكويت وقفت وتقدم الدعم الكامل لمصر في مواجهة الإرهاب، وخير مثال على ذلك تسليم أعضاء الخلية الإرهابية إلى مصر وهذا يعكس حجم التعاون الأمني القائم بين البلدين والذي يشمل جوانب عديدة، والموضوع ليس الآن بل منذ فترة طويلة، فهناك تعاون كبير بين البلدين في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكويتية تلقي القبض على مصريين جدد على علاقة بـ"خلية الإخوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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