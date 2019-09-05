المجلس السيادي السوداني يعتمد 19 وزيرا في الحكومة الانتقالية

وقال الفريق شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي في السودان لصحيفة "الأحداث نيوز" إنه تم اعتماد 19 وزيرا في الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

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وقال إن المجلس السيادي رفض اعتماد معتصم محمود جلب، وزيرا للثروة الحيوانية، وسيتم الإعلان لاحقا عن اسم بديل في تلك الوزارة.

وقال كباشي إن من ضمن أعضاء الحكومة الانتقالية، مدني عباس مدني، العضو البارز في قوى الحرية والتغيير.

وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسودما دستوريا بتعيين 19 وزيرا و6 وزراء دولة من دون حقائب وزارية.

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وكانت مصادر سودانية قد ذكرت أن قائمة الوزراء التي تم التوافق حولها بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير، ضمت كافة الحقائب الوزارية، باستثناء 3 حقائب وزارية ثانوية.

وضمت قائمة الترشيحات في حكومة عبد الله حمدوك المنتظرة، وفقا لمصادر في لجنة الترشيحات، 14 حقيبة وزارية، بينما رشح الجيش السوداني كلا من جمال عمر، لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي، لشغل حقيبة وزارة الداخلية. وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن، في وقت سابق، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي كان مقررا، في وقت سابق.