الموفد الاميركي الى افغانستان يعود الى الدوحة

اسماء السيد - واشنطن: عاد الموفد الاميركي الى افغانستان زلماي خليل زاد الخميس الى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع طالبان سعيا الى اتفاق يتيح انسحابا عسكريا للولايات المتحدة من هذا البلد، وفق ما افاد متحدث باسم الخارجية الاميركية فرانس برس.
وكان المفاوض الاميركي أعلن الاحد أنه انهى جولة تاسعة من المفاوضات مع طالبان في قطر قبل أن يتوجه الى كابول حيث عرض للحكومة الافغانية "اتفاقا مبدئيا" مع طالبان. لكنه سيستانف المفاوضات لتذليل بعض التحفظات التي قدمتها السلطات الافغانية.
وبذلك، سيتأخر مجددا اعلان الاتفاق رسميا بعدما كان على وشك الانجاز.
وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اعرب عن امله بالتوصل الى الاتفاق قبل الاول من ايلول/سبتمبر للتمكن من بدء المحادثات بين الافرقاء الافغان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ايلول/سبتمبر.
وفي مؤشر جديد الى الصعوبات التي يواجهها الاتفاق، قتل عشرة اشخاص بينهم جنديان روماني واميركي في قوة حلف شمال الاطلسي، الخميس في ثاني اعتداء تتبناه طالبان في كابول في اقل من اسبوع.
ويرى المحللون ان استراتيجية المتمردين تقوم على تكثيف الضغوط على واشنطن مع اقتراب موعد اعلان الاتفاق وبعدما اعلن الرئيس دونالد ترمب انه يعتزم بدء الانسحاب العسكري من افغانستان قبل ان يبدأ معركته لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
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