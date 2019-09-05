دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن لوحة إعلانية تؤكد على خططها للإعلان عن Kirin 990 في IFA ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط هواوي للإعلان عن رقاقة معالج Kirin 990 قريباً، واليوم أكدت لوحة إعلانية لهواوي في معرض IFA على خطط العملاق الصيني للإعلان عن الرقاقة خلال فعاليات المعرض.

ينطلق غداً معرض IFA للعام 2019 من برلين، ليكشف عن الجديد في عالم التقنية من أجهزة جديدة، كما يقدم لمحة عن مستقبل التقنيات القادمة، وتعد شركة هواوي واحدة من الشركات المشاركة في فعاليات المعرض هذا العام، حيث تقدم إصدارها الرائد الجديد من رقاقات المعالج Kirin 990، وقد رصدت لوحة إعلانية لمعالج Kirin 990 في صالة عرض Messe في برلين.

ويأتي الملصق الإعلاني بعبارة “Rethink Evolution” وهو عنوان مؤتمر هواوي، كما يكشف الملصق الإعلاني عن صورة لشريحة Kirin 990 التي تأتي بعملية تصنيع FinFET Plus EUV، ودقة 7 نانومتر.

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وتؤكد هواوي على أن رقاقة معالج Kirin 990 ستكون أول رقاقة في العالم تأتي بنظام 5G متكامل في الرقاقة، إلا أن سامسونج كشفت بالفعل مؤخراً عن رقاقة Exynos 980 التي تضم رقاقة مودم 5G في نظام متكامل، أيضاً تشير التوقعات إلى أن رقاقة Kirin 990 ستدعم سلسلة هواتف Mate 30 التي تنطلق في 19 من سبتمبر.

يذكر أن شركة كوالكوم تستعد أيضاً لعقد مؤتمر خلال فعاليات معرض IFA، لتستعرض الجديد في تقنية 5G، مع اللمحات الأولى لمعالج الشركة القادم الذي يتكامل أيضاً مع تقنية 5G.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف عن لوحة إعلانية تؤكد على خططها للإعلان عن Kirin 990 في IFA ظهر على التقنية بلا حدود.