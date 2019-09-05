دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث سماعة Momentum من Sennheiser تتضمن ميزة ANC والإيقاف التلقائي وتكامل Tile ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Sennheiser عن أحدث سماعة Momentum لها، والتي قد تم تجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك ANC، والإيقاف التلقائي، وتكامل Tile. وعلاوةً على ذلك، فإن السماعة مصممة بشكل أنيق ومصنعة من المواد الممتازة.

فتأتي السماعة مصنعة من الجلد الطبيعي مع شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ يمتد من الخارج مرفق بسماعتين أذن ناعمة ومبطنة. ولا تحتوي السماعة على زر تشغيل، فمثل بقية السماعات السابقة، يتم تشغيل وإيقاف هذه السماعة عن طريق فرد الذراعين وإعادتهما مرة أخرى، والهدف من ذلك هو الوصول إلى الموسيقي بأسرع شكل ممكن.

هناك أيضًا ميزة إيقاف مؤقت ذكية تستخدم مستشعرات القرب لمعرفة متى تكون سماعات الرأس في أذنيك ومتى يتم إزالتها. فإذا تم إزالة السماعة، فستتوقف الموسيقى تلقائيًا، مما يضع السماعة في وضع الاستعداد في غضون بضع دقائق.

ومثل معظم السماعات الحالية، تأتي Sennheiser Momentum 3 بميزة ANC (عزل الضجيج النشط)، إذ تحتوي على مفتاح يمكنك من التبديل بين عزل الضوضاء وشفافية الصوت.

وتشمل ميزة ANC نفسها ثلاثة أوضاع يمكنك الاختيار من بينها داخل التطبيق: التخلص من الضغط، ومقاومة الرياح، و “Max”.

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وعلاوةً على ذلك، تأتي سماعات Sennheiser مع تكامل Tile مدمج، وهذا يعني أنك ستتمكن من استخدام تطبيق Tile للعثور عليها عند فقدها. كما انه من المقرر أن تحصل السماعات في المستقبل على تكامل Amazon Alexa، عبر تحديث البرنامج الثابت في وقت لاحق.

تقول الشركة أيضًا أن السماعة ستعمل حتى 17 ساعة بعد شحنها بالكامل، وهذه بالتأكيد تعتبر مدة كافية جدًا أثناء السفر.

تتوفر سماعة Momentum اللاسلكية الجديدة حاليًا بسعر 349.99 جنيه إسترليني، وتتوفر باللون الأسود، في حين من المفترض أن يصل اللون الأبيض بحلول شهر نوفمبر.

المصدر

هذا الموضوع أحدث سماعة Momentum من Sennheiser تتضمن ميزة ANC والإيقاف التلقائي وتكامل Tile ظهر على التقنية بلا حدود.