حاكم دبي يشيد بشجاعة طفل أنقذ زملاءه من حريق

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أشاد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ببطولة وشجاعة أحد تلاميذ مدرسة إماراتية، بعد إنقاذه لزملائه من حريق بحافلتهم في إمارة الشارقة.
وكتب حاكم دبي في تغريدة نشرها أمس الأربعاء، أثبت الطالب خليفة الكعبي ببطولته أنه رجل وليس طفلا، و"يحب مساعدة الغير كرئيسه خليفة".
وزار بن راشد، الطالب خليفة عبدالله الكعبي في مدرسته بشكل مفاجئ، ليثني على شجاعته وحسن تصرفه في إنقاذ زملائه في حادث حريق الحافلة المدرسية بكلباء في الشارقة، إذ قام بدور بطولي عندما أخلى زملاءه قبل انفجارها بثوان، واشتعالها.
وكانت معلومات متداولة أفادت بأن حريقا شب في حافلة مدرسية، يوم الاثنين، وتمت السيطرة عليه في لحظات، وذلك بعد أن انتبه سائق الحافلة لوجود دخان ينبعث من أسفلها، فقام على الفور بإخلائها من الطلاب بمساعدة خليفة، واتصل بمركز الشرطة، التي وجهت دوريات تعاملت مع الحادثة.
المصدر: وكالات
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