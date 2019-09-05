مكة المكرمة تعلن البدء فى استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لعام 1441

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة عن البدء فى استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام، لافتة النظر إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين فى استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة .
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