شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تنفى مقتل عدد من عسكرييها فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس ما تردد من أنباء حول مقتل عدد من عسكرييها قرب بلدة جورين بمنطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه "لا توجد أي نقاط مراقبة روسية في محيط بلدة جورين بمنطقة إدلب لخفض التصعيد، والمعلومات التي زعمت مقتل عسكريين تابعين للقوات المسلحة لروسيا لا تتطابق مع الحقيقة".

ونشرت إحدى الصحف الروسية، في وقت سابق اليوم، تقريرا ادعى أن 3 ضباط من الجيش الروسي قتلوا فيما أصيب اثنان آخران، بتفجيرين نفذا على يد مسلحين في محيط بلدة جورين في إدلب.