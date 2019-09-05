شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع مدير وكالة الامارات للفضاء انشاء مجموعة عربية للتعاون بمجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط اليوم ، الدكتور المهندس محمد ناصر مبارك الأحبابي مدير عام وكالة الامارات للفضاء ، حيث تم التباحث حول المبادرة التي طرحتها دو لة الامارات الخاصة بتأسيس المجموعة العربية للتعاون في مجال الفضاء.

وقال الأحبابي -في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء-أنه تناول مع الأمين العام هذه المبادرة الاماراتية التي تم اطلاقها مطلع العام الحالي وذلك لأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء .

وأضاف أن المبادرة تتشكل حاليا من ١١ دولة عربية وتهدف أيضا الى توحيد وتكامل القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الفضاء .

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وكشف عن أن العديد من الدول العربية ابدت رغبتها للمشاركة في تلك المجموعة كونها سوف تكون العنوان لتأسيس تكتل فضائي عربي يخدم المنطقة العربية ككل ويوفر حلولا للتحديات التي تواجه المنطقة وإعطاء فرصة للشباب العربي في هذا المجال .

ونوه بمبادرة دولة الامارات بتمويل قمر عربي لخدمة المنطقة والذي اطلق عليه ٨١٣ كمنصة أيضا للتعاون العربي .

وقال إن المنطقة العربية في أمس الحاجة لخدمات وأنشطة المجال الفضائي لمكافحة التصحر والعوامل البيئية الأخرى والإلحاق بالركب العالمي في مجال استكشاف الفضاء.