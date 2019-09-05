الأردن وأمريكا يبحثان سبل التعاون فى المجالات العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ملك الأردن عبد الله الثاني مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول "كينيث ماكينزي"، سبل التعاون في المجالات العسكرية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن ملك الأردن بحث - خلال لقائه الفريق أول "كينيث ماكينزي" والوفد المرافق له - الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

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