السودان.. حركة متمردة تعلن عزمها التفاوض مع الحكومة للوصول للسلام

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الخميس، عزمها الدخول في مفاوضات مع الحكومة الانتقالية؛ للوصول إلى "اتفاق عادل يخاطب جذور المشكلة، ويضع نهاية منطقية للحرب في البلاد".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة التي لم يسبق لها خوض مفاوضات مع الحكومة السودانية من أجل السلام منذ تمردها عام 2011.

وأوضحت الحركة في بيانها الذي لم يوضح ملابسات قرار الدخول في المفاوضات وتوقيت ذلك، أن "التوقيع على الإعلان السياسي والدستوري، وتكوين هياكل السلطة تمثل خطوة مهمة ويمكن أن تقود إلى السلام".

ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في أغسطس/ آب الماضي، بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

Advertisements

ومنذ يونيو 2011، تخوض الحركة/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتتشكل الحركة بالأساس من مقاتلين انحازوا إلى جنوب السودان في حربه مع الخرطوم، قبل أن تنتهي باتفاق سلام أُبرم عام 2005، مهد لانفصال جوبا عبر استفتاء شعبي، عام 2011.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/ آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.