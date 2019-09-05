ليبيا.. طيران "الوفاق" يستهدف آليات تابعة لحفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن طيرانها الحربي نفذ الخميس، خمسة طلعات قتالية استهدفت قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر بمنطقة العربان جنوبي مدينة غريان (100 كلم جنوب العاصمة طرابلس).
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للناطق الرسمي باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها القوات الحكومية لصد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس.
وقال قنونو إن "سلاح الجو نفذ اليوم (الخميس) وبالتنسيق مع قيادة العمليات خمس طلعات قتالية، استهدفت فلول وآليات تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر بمنطقة العربان".
وأضاف قنونو أن من بين الأهداف التي استهدفها الطيران الحربي مدرعتين إماريتين ، دون مزيد من التفاصيل.
وتشهد محاور القتال في ضواحي طرابلس هدوء حذر منذ أكثر من أسبوع وسط تحشيد لكلا الطرفين، وفق مراسل الخليج 365.
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، صدّ هجوم لقوات حفتر على غريان، التي تشهد معارك مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من أربعة أشهر.
جدير بالذكر أن غريان التي دخلتها قوات حفتر بدون قتال، مع بداية هجومها على طرابلس، واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها الرئيسية، سقطت في يد قوات الوفاق في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وتسبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من ألف قتيل وتشريد ما يزيد عن مئة ألف شخص، بحسب الحكومة.
وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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