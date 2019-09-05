"ي ب ك" الإرهابية تواصل حفر الأنفاق شمالي سوريا على الحدود مع تركيا

حلب/ الخليج 365

تواصل منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية حفر الأنفاق على الحدود مع تركيا شمالي سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أعلنت في بيان على حسابها على تويتر أن ي ب ك دمرت بعض المواقع والتحصينات.

إلا أنه بحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 في المنطقة فإن المنظمة تواصل حفر الأنفاق وإنشاء التحصينات على الحدود مع تركيا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن المنظمة تواصل نشاطاتها في حفر الأنفاق في مدينتي تل أبيض وعين العرب ( كوباني) الحدوديتين، وبلدة صرين القريبة من الحدود.

ورصدت عدسة الخليج 365 في تسجيلات حديثة استمرار عمليات الحفر في الأنفاق حيث احتوت التسجيلات مشاهد لعدة الحفر واستمرار توصيل الكهرباء والإضاءة إلى الأنفاق.

Advertisements

وتستخدم ي ب ك تكتيك داعش نفسه في حفر الأنفاق، وتجهز تلك الأنفاق للتصدي لهجمات عسكرية محتملة، والقيام بعمليات تسلل، وتنفيذ هجمات مفاجئة.

ورداً على سؤال لمراسل الخليج 365 فيما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تطلب من "ي ب ك" أن تدمر الأنفاق التي أنشأتها تزامناً مع إزالة التحصينات"، أجابت المتحدثة باسم البنتاغون ريبيكا ريباريتش أن الخطة العسكرية الأمريكية التركية مستمرة عبر مركز العمليات المشتركة.

وأضافت ان "قوات سوريا الديمقراطية و "ي ب ك" المعروفة بوحدات حماية الشعب، يواصلان إزالة التحصينات وسينسحب "ي ب ك" من تلك المواقع".

ولم يتضمن رد البنتاغون إجابة واضحة بخصوص الأنفاق.

يشار إلى أن منظمة "ي ب ك" تمتلك 300 نقطة عسكرية في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، حيث تضم مدينة تل أبيض على الحدود مع تركيا وريفها وحدههما نحو 30 نقطة وذلك بحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 من مصادر مطلعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.