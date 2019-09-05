شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل 20 ألف موقف ذكي.. «البلديات» توقع 7 عقود استثمارية بعوائد 1.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الخميس 7 عقود استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز 1.6 مليار ريال.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، مبينا أنه تم طرح ما يزيد على 4500 فرصة من خلال البوابة منذ إطلاقها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأنشطة التي تم إبرام عقود عليها متنوعة، حيث وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدين لاستثمار مواقف السيارات تتضمن إنشاء 20 ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسية ومواقف متعددة الأدوار.

وأشارت إلى أنه تم توقيع 4 عقود لمواقع لوحات إعلانية في أمانتي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية تتضمن 300 لوحة إعلانية بمواصفات رقمية، إضافة إلى عقد ترميم وتشغيل مجمعات تجارية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة بما يمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي.

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