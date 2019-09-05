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القاهرة – سبوتنيك. وقال غريفيث في تغريدة على "تويتر": "أدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية".
وأضاف "أحثّ المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأوضح المصدر، ن من بين المقترحات المقدمة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف بما فيها الانتقالي، وإسناد إحدى الحقائب الوزارية السيادية له، وتسليم مؤسسات الدولة في عدن للحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي متمسك ببقاء قواته العسكرية في عدن وعدم إخراجها، في حين تطالب الحكومة الشرعية بأن تكون جميع التشكيلات المسلحة تحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان.
في سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الأربعاء، أنها أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمواجهات في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي إلى اليمن: أدعم مفاوضات الحكومة والمجلس الانتقالي في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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