نجل حسن نصر الله ينشر صورة لوالده على صفحته في تويتر

وعلق نجل الأمين العام للحزب "كرامة العيش أن نكون معك، أن نذرف مدمعك، أن نقوم بالحق فننزف مصرعك، أن نثور في كل أرض تشبه منحرك". وأرفق جواد نصر الله الصورة بهاشتاغ "# أبقى-بعدك".

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