السعودية… توجيهات جديدة لمحمد بن سلمان بشأن مخططات سكنية

وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية والشركات الخدمية، إلى تعزيز سبل التعاون من خلال تنفيذ أوامر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالمسارعة بتنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة؛ بحسب صحيفة "عكاظ".

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ويعزى الغرض الحقيقي من تلك الاتفاقيات توحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات الحكومية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل، اعتماد العمل بنموذج حوكمة التحقق من الملكية وإثبات الهوية العقارية المشتمل على مسار عام للتحقق، يتضمن قواعد ومعايير وضوابط التحقق من الملكية، ومعايير إثبات الهوية العقارية وقواعد حجيتها، وتزمين التحقق من الملكية العقارية لدى المحاكم وكتابات العدل بمتوسط 16 يوم عمل، و26 يوماً كحد أقصى.

وكانت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعوديتين قد وقعتا أخيراً مذكرة تفاهم تتضمن الانتهاء من كافة أعمال الترخيص للمخططات من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال 60 يوماً، وتهدف إلى تسريع خطوات الاعتماد النهائي للمخططات السكنية واستكمال إنهاء البنى التحتية لها واختصار كثير من الإجراءات.

يذكر أن إجراءات الترخيص للمخططات السكنية السعودية كانت تستغرق في السابق عامين، وفي بعض الأحوال تستغرق مدداً تتجاوز ذلك.