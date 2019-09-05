تصاعد أزمة إضراب المعلمين في الأردن

ذكرت وكالة "زاد" الأردنية أن قرار مجلس نقابة المعلمين الأردنيين تضمن "إمهال الحكومة نصف ساعة قبل فتح الطريق إلى الدوار الرابع، وإلّا فإن النقابة ستدعو لاضراب شامل يوم الأحد القادم".

من جانبه، استهجن الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نورالدين نديم، الاعتقالات والاعتداءات بالهراوات التي وقعت على المعلمين واطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى الدوار الرابع، بحسب صحيفة السوسنة الأردنية.

وصرح نديم بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 15 معلما، بالاضافة إلى الاعتداء على معلمات في الشارع العام بالرغم من الالتزام بالسلمية والقانون، مشددا على أن الأصل بالأجهزة الأمنية حماية المعلمين وليس الاعتداء عليهم.

يذكر أن إعلان نقابة المعلمين رجح إجراءات تصعيدية بعد اجتماع مجلس النقابة الطارئ، مؤكدا أن "مجلس النقابة لن يسمح بعودة المعلمين وقد هُدرت كرامتهم بهذا الشكل"، محمّلا الحكومة تداعيات هذه الاعتداءات.